Mapes mentals - La gana emocional

Des que naixem, menjar és una necessitat fisiològica, però també un acte emocional. Però què passa quan hi ha un desequilibri i comencem a menjar compulsivament? Què podem fer quan menjar ens provoca una emoció que no ens agrada? En aquest capítol de 'Mapes mentals', l’experta en Mindful Eating Míriam Salinas ensenyarà a alimentar-nos evitant emocions com la culpa, la vergonya o la por. La psicòloga Emma Ribas parlarà dels buits emocionals. El psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer concretarà els vincles entre els aliments i les emocions. A més, parlarem del TDA, coneixerem persones que han patit un trastorn alimentari i descobrirem com van aconseguir canviar la seva relació amb el menjar.