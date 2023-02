Mapes mentals - Christian Escribà i la meditació

Christian Escribà va entrar en contacte amb la meditació fa cinc anys, de la mà del budisme. El famós pastisser es considera un ‘aprenent de budista’ i afirma que el budisme i la meditació s’han convertit en dues coses imprescindibles a la seva vida. Tal com explica al programa ‘Mapes mentals’, va entrar-hi en contacte per primera vegada en un moment molt fosc de la seva vida, quan estava immers en problemes d’addicció. A través d’ella va tenir eines per entendre com funcionava la ment i cuidar-se emocionalment.