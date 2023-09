Rocío Carrasco recuerda a su madre el día de su cumpleaños

Hablamos con la hija de Rocío Jurado sobre cómo era su madre en la intimidad. La cantante habría cumplido 79 años, nació en Chipiona, Cádiz, en septiembre de 1944.

"Es un día más que para celebrar, es más para recordarla este día. Para hacer mención de cosas que la gente no sabe, ofrecerle a la gente cosas curiosas e ir haciendo la figura más grande si cabe. Yo la tengo siempre presente todos los días de mi vida".

"Cuando se subía en el escenario a hacer lo que más le gusta, era muy imposible bajarla. Mi madre no quería que fuese artista, que si yo hubiese querido o valido ella habría estado encantada. Al final vives lo duro que es ser artista, lo que pasa que nunca lo he vivido de una forma traumática, yo lo he vivido desde la normalidad. A mí mi madre nunca me faltó, jamás, me podía faltar en presencia, pero no me faltó nunca en la vida", ha afirmado en 'Mañaneros'.