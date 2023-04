Los pacientes del Doctor García - Capítulo 2 | Ver serie gratis

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

El joven diplomático Manuel Arroyo Benítez trabaja al servicio de la República de España en Londres. Su misión: favorecer el apoyo de las democracias al Gobierno legítimo. Allí lo aborda una joven estadounidense, Margaret «Meg» Williams. Meg, muy bien relacionada, se convierte en su mejor aliada —y también en su amante—. La eficacia de Manuel le depara un destino nuevo: infiltrarse bajo una identidad falsa en el Madrid asediado para controlar las luchas internas en el bando republicano. Meg y Manuel se despiden pensando que no volverán a verse. En Madrid, Manuel desmantela una conspiración antigubernamental. Los quintacolumnistas que la impulsan atentan contra él y lo abandonan. Manuel se recupera de sus heridas en el domicilio de Guillermo. Pero Amparo no se fía de Manuel y el sentimiento es mutuo: no les faltan motivos. En Portugalete, el soldado franquista Adrián Gallardo recibe una oferta insólita de su superior: defender a su batallón como púgil en un crucial combate de boxeo.