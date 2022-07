Cuarto episodio veraniego de versiones de esta temporada: escuchamos a Staytons con ‘Sigue girando’ (Ratones Paranoicos), Los Sex con ‘God Save the Queen’ (Sex Pistols), Kaotiko con ‘Su falso mundo’ (Basotti), The Birra’s Terror con ‘Privar con colegas’ (Sergio Dalma), Moreira con ‘Tu me acostumbraste’ (Los Panchos), Monalisa con ‘Aunque tú no lo sepas’ (Enrique Urquijo), Mosh con ‘Song 2’ (Blur), Amante Laffón con ‘No sabes mentir’ (Cupido), Gabriel Ríos con ‘No soy de aquí ni soy de allá’ (Facundo Cabral), From con ‘No debiste asustarme’ (El Último Sueño) y David Burnett con ‘You Can Close Your Eyes’ (James Taylor).