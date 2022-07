Primer capítulo especial de versiones para este verano de 2022. En esta primera entrega tenemos a Featherweight con 'Serenade' (Dover), Shego haciendo 'Pablo' ('Paul', Big Thief), The Lizards con 'Folsom Prison Blues' (Johnny Cash), John Paul Keith versionado 'Little Sister' (Elvis Presley), Comandante Twin con 'Supersubmarina' (Supersubmarina), Flamingo Tours con 'La matanza de Taxis' (Siniestro Total), Mamá Ladilla con 'Sor Citroën' (Antón García Abril), Joven Dolores versionando 'Merecer' ('Better Man', Pearl Jam) y 'No Konforme' con 'No hay tregua' (Barricada).