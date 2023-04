Los conciertos de Radio 3 - Pecker

Raúl Usieto Aquilué (Huesca, 1973) es un autor de canciones, músico y cantante, conocido artísticamente como Pecker. Ha publicado 6 discos con la multinacional Warner Music Spain en España y 2 de ellos con Nacional Records en los Estados Unidos. Sin embargo, en 2018 se lanzó a la autogestión con una campaña de crowdfunding muy exitosa para publicar su séptimo álbum, ‘El incendio perfecto’. Y mediante ese mismo método, el pasado mes de enero de 2023 publicó su flamante nuevo disco, ‘Peso pluma’. Ha actuado en festivales como Sonorama, Ebrovisión, Polifonik Sound, TriBu, FIZ, Muwi o Pirineos Sur en España, y en otros internaciones como L’Boulevard (Casablanca, Marruecos), SXSW (Austin, Texas, USA), Latin Alternative Music Conference (New York, USA), CMJ (New York, USA) Vans Warped Tour (USA) o Parkpop (La Haya, Países Bajos). Ha colaborado con artistas como Iván Ferreiro, Miqui Puig, Víctor Cabezuelo o Bimba Bosé. Y ha recogido hasta seis Premios de la Música Aragonesa por su trabajo. Como escritor, ha publicado su primer libro de poemas ‘Un vuelo sin la mecánica adecuada’ (Pregunta Ediciones, 2022) y ha colaborado en la sección de opinión del Diario del Altoaragón y en el suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón con su columna propia ‘Yo es que de arte no entiendo’. Imparte además talleres sobre el proceso creativo. Pecker es pura vitamina, pura adrenalina sónica.