Los conciertos de Radio 3 en La 2: Marcos Sendarrubias | RTVE Play

Marcos Sendarrubias es el nombre de uno de los proyectos musicales de este maestro de la guitarra, donde tienen la puerta abierta todos los sonidos del rock & roll de los años 50. Ha recorrido España con él, paseando su repertorio y sus discos. También ha formado parte de festivales fuera de nuestro país. Antes tuvo otros proyectos similares, como The Nitemares y The Moon River Trio, donde el rockabilly campaba a sus anchas. También formó parte, durante 23 años, de The Del Prince, un conjunto vocal que, primero acapella, y luego con banda de acompañamiento, facturaba buen doo wop (o dudua, como aquí se acuñó). Lleva desde el 2008 con Tennessee (si, los de los ochenta) en un formato acapella, y en algunos otros proyectos menos relevantes. Sus últimos trabajos son el LP 'Big Rumble Stomp!' (Carmela Records, 2016), y los EP 'Marcos Sendarrubias' (Hot 45’s, 2018) y 'Free To Choose' (Carmela Records, 2023). En este último trabajo se ha dejado influir por el sabor country.