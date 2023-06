Los conciertos de Radio 3 en La 2: Los Manises | RTVE Play

Sub

Desde su primera demo allá por 2016, Los Manises no han dejado de experimentar y darle vueltas a la "música de guitarras" que compone la base de su sonido. Y es que, aunque no lo parezca, sus influencias van desde Tears for Fears a Mew pasando por Talking Heads o Silver Apples. Siendo el Folk y el Genre World sus otros dos pilares. Después de la publicación de 'Aristocracia y underground' (Montgrí, 2020), vuelven con 'Todas son correctas' (Montgrí, 2023), su primer disco de larga duración en el que, por primera vez, trabajan la producción con alguien externo. I-Ace (AGZ, Antifan) ha sido el elegido para entrar en el mundo de Los Manises. Un mundo que, aun siendo tan propio, ha podido ser comprendido por el productor a la perfección. Isidro y su visión más cercana al Hip-Hop y a los sonidos electrónicos han sido totalmente determinantes en el resultado final del disco, sabiendo contemporizar en cada momento cual de "todos los caminos son posibles" era el bueno para cada canción. Este disco de Los Manises es un nuevo mundo por descubrir que se nos presenta de una manera muy completa. Ahora bailar, ahora pensar. Ahora simple, ahora complejo. Ahora estático, ahora elástico... Todos los caminos son válidos, todas son correctas.