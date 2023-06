Los conciertos de Radio 3 en La 2: Grande Amore | RTVE Play

Grande Amore surge en 2019, y poco a poco nos ha ido regalando hits como 'Esta cruz', 'Perdón por ser tan sexy' y 'Todo ou nada'. Punk, rock, pop y techno se entremezclan en su universo musical, que llega para sacarnos del aburrimiento y del hartazgo por los tiempos que nos ha tocado vivir. "No sé cantar y me da igual. No sé cantar, no sé bailar, no sé hablar y me da igual", berrea Grande Amore, entre una infecciosa melodía de techno fuzz descerebrado, en una de las contundentes declaraciones de intenciones que arroja su álbum de debut. Según el periodista David Saavedra, "estamos ante un proyecto francamente sorprendente, cargado de personalidad, que desde la primera escucha te agarra del cuello y te pone contra las cuerdas, obligándote a amarlo u odiarlo". Grande Amore aterriza en Los Conciertos de Radio 3 para avanzarnos canciones de su próximo disco, 'II'.