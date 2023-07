Los conciertos de Radio 3 - Generador

Generador es la nueva reencarnación en formato dúo de Annie Baby (batería y voz) y J. Horror (guitarra Danelectro y voz). Su música es una mezcla de rock and roll, garage, surf, punk rock…salvajes y dinámicas canciones de explosiva factura que trituran los sonidos más añejos y excitantes del rock and roll para servirnos un adictivo cóctel de sonido minimalista y tribal. Monstruosas piezas de rock’n’rollgaragero que te vuelan la cabeza con su poderosa interpretación vocal, supremos riffs de guitarra y una potente sección rítmica. Adoradores del fuzz y la estética del trashrock and roll, vigorosos himnos de letal pegada y divertida lírica listos para hacerte mover espasmódicamente el esqueleto y corear sus pegadizos estribillos. Entre sus influencias pueden estar grupos y artistas como The Cramps, Link Wray, Desechables, Gories, Hasil Adkins y Sonics. Las letras nos hablan de licántropos, vampiresas, desencanto, odio, amor, mutar, pelear… Tienen publicados un single, un elepé y tres EP. Actualmente están presentando su último EP. Cuesta Abajo, y la reedición de su LP Sonrío Demasiado en formato 7 pulgadas retitulado cómo Sonrío Demasiado Edición especial para pobres.