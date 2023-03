Eva McBel comenzó a trotar los escenarios con 16 años, empezando primero con versiones y poco después componiendo sus propios temas. Tras mudarse a los 18 años a Madrid, la carrera de la artista comenzó a despegar lentamente, con sus primeros directos en algunas de las salas más emblemáticas de Madrid. Rodeándose de un círculo de potentes músicos emergentes (cuyo punto de encuentro fue la sala Búho Real), acaba sacando en 2020 su primer EP, ‘Some Kind of Portrait’, con el que ganó el premio a “Mejor Artista” de los Premios a la Música Aragonesa. Con una música mayoritariamente en inglés, y con sonidos que recuerdan a un cruce entre Jacob Banks y The Lumineers, el disco cruzó también muchos charcos, apareciendo desde en series australianas hasta en la radio estadounidense. Su primer LP, ‘I’m Glad You Happened’,ha salido en enero de 2023. De la mano de los productores de Bela Transa, este nuevo proyecto amplia aún más los horizontes y el sonido de una artista que no ha hecho más que empezar.