Sin prejuicios ni artificios de más, Dora (Madrid, 2004) irrumpió en el mundo de la música con la acústica ‘Call Me Back’ para después no parar de sorprender con cada uno de sus lanzamientos musicales su-cesivos. Con el público y la crítica metidos en su bolsillo, el hype creado ante la publicación de su reciente primer EP, ‘Sin Prisa No Quiero Morir’, ha sido más que lógico. Singles previos como ‘Ojos de Serpiente’, ‘Hoy’, ‘Oxena’ o ‘Quiéreme (aunque no es tu estilo)’ han sido la constatación de que Dora pertenece a una generación en la que los géneros fluyen y se disuelven entre sí, creando atmósferas sonoras mucho más frescas e interesantes en las que han participado productores de la talla de Pional. Del bolero es capaz de evolucionar al UK garage, pasando por el filtro de la electrónica, de una manera tan natural y genuina que solo se puede explicar si se cuenta con un talento y un don de serie.CONCIERTOS RADIO 3 CAP 654 HD D