Hace once años David Burnett dejó su Phoenix natal en EEUU para instalarse en un pequeño pueblo cerca de Granada, atraído por la quietud y la belleza andaluza. Sin embargo, el silencio rápidamente se convirtió en un agujero negro, y David decidió cambiar la paz del campo por el bullicio de Madrid. Fue allí donde fue capaz de camuflarse de hombre anónimo para empezar a recopilar las muchas historias que suceden a su alrededor. David sacó 'Before The War', su primer EP autoproducido en 2018, en el mismo año en el que compuso la banda sonora del podcast ‘Las tres muertes de mi padre’, ganador del premio Ondas 2018. En 2022 lanza el álbum ‘Picture Palace’, con el sello barcelonés Son Canciones, con gran acogida por parte de la prensa y del público. En todas las canciones del disco, la melancolía viene envuelta en melodías pop de lo más pegadizas y enraizadas en el fondo de jazz que tanto caracteriza a este cantautor estadounidense residente en Madrid.