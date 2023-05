Los conciertos de Radio 3 - Dan Peralbo

Dan Peralbo después de su etapa con Els Flipats, se marcha una temporada a Londres donde toca en numerosos pubs y en la calle. De esta forma pone en marcha su carrera en solitario. Una vez se instala en Barcelona graba desde su habitación su primer álbum como cantautor Cosquis My (The Yellow Gate Records 2020). Para llevar las canciones al directo recluta a exmiembros de Flipats y Wood (Pol Villegas y Aleix "Jimmy") y Falciots Ninja y MiNE! (Albert "Ret" Rams) bajo el nombre de El Comboi. De este modo nace Dan Peralbo y El Comboi, la fusión del proyecto en solitario de Dan y la banda. Con la banda ya constituida se proclaman ganadores del concurso Sona9. Empiezan una gira por Catalunya que les lleva a escenarios destacados como el Cruïlla, Festes de la Mercè, Música Viva de Vic. etc. También graban tres EP’s: 'Immaculada Concepció' (Nadales, villancicos y una cover de Blondie), 'Miris com t’ho miris' y 'Cosa fina' (el EP que presentan en Los Conciertos de Radio3).