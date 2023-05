Liverpool Calling: La Pinocheta Edition - Programa 2 | Eurovisión

Hoy recibimos en La Pichoneta a Gustaph, el candidato de Bélgica. Aunque se nos ha inundado la foodtruck, le entrevistamos en una sala de fiestas que nos hemos montado en un periquete. No podíamos dejar pasar la oportunidad de pasar un ratito agradable con el que el que está siendo una de las sensaciones de esta edición. Su canción, "Because of you" es un temazo que traslada la esencia del ballroom al escenario de Eurovisión 2023.

La primera canción que Gustaph recuerda de su infancia es "Bandido" de Azúcar Moreno. Así que Xuso Jones y Jordi Cruz le han preparado una pequeña fiesta en homenaje a Toñi y Encarna. También queremos saber qué opina él, que además de cantante es profesor de técnica vocal, sobre las voces de Camilo Sesto, Sharonne y Antonio Molina.

También recibimos a Dani Borrego en nuestra sección de Los archivos secretos de La Pichoneta(La Pichoneta Ex-Files) con las imágenes más prohibidas de la fiesta privada de anoche durante la ceremonia de inauguración del Festival de Eurovisión 2023.