Yolanda Díaz viatja a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont

La líder de Sumar i vicepresidenta del govern en funcions, Yolanda Díaz, s'ha reunit a Brussel·les amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Una trobada en què també hi han participat el negociador de Sumar, Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts, Toni Comín. La d'avui és la primera reunió entre un membre del govern en funcions i Puigdemont des que va marxar a Bèlgica al 2017.

El PSOE es desmarca de la trobada. Asseguren que Díaz actua com a líder de Sumar i no com a representant del Govern. Pedro Sánchez, però confia a tancar un acord amb els independentistes i defensa les polítiques dutes a terme fins ara.

Les converses per una possible investidura de Sánchez encara són molt inicials, insisteix el president de la Generalitat. Pere Aragonès defensa una negociació coordinada amb Junts.