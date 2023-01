Yolanda Díaz presenta el projecte Sumar a Barcelona

En ple inici de la precampanya per les eleccions municipals, Yolanda Díaz és avui a Barcelona, en un acte de 'Sumar', acompanyada de l'alcaldessa Ada Colau. La vicepresidenta segona ha tornat a carregar contra el projecte del Hard Rock, un dels esculls que posa el PSC per aprovar els pressupostos, com ja va fer ahir a Tarragona, i no ha volgut entrar en si el procés ha acabat o no... Díaz també ha respost les paraules sobre els empresaris del president de Foment.