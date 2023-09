Woody Allen presenta 'Cop de sort'

Una trobada casual, fortuïta, pot canviar-nos la vida per sempre. És el que li passa a la Fanny, una jove parisenca quan es creua amb en Jean, un antic company d'institut que arriba per a capgirar-ho tot. Hi haurà adulteri i algun crim. Ella està casada amb un home ric i controlador que està disposat a tot per a determinar la seva pròpia sort. La gran novetat d'aquesta pel·lícula és que està íntegrament rodada en francès, tot i que ell, admet, parlava amb els actors i actrius en anglès. S'ha trobat molt còmode rodant de nou a París.