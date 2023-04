Joves que senten la crida de Déu

Tot i que el caràcter religiós de les tradicions i les celebracions de Setmana Santa és ben viu, la secularització de la societat catalana i espanyola és un fet. Actualment, el 40% de la població es declara atea o agnòstica. Són 15 punts més que fa una dècada. La xifra de no creients creix especialment entre la població jove, de 18 a 24 anys, i això es nota al seminari. Si fa 10 anys hi havia un centenar de seminaristes, ara no arriben a la setantena.