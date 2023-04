Visitem la planta de reciclatge de tèxtil més gran del sud d'Europa

En el darrer any, ha recuperat gran part de les 14 mil tones de roba usada recollides durant l’any passat a Catalunya per la cooperativa Roba Amiga. És un 22% més que al 2021. Les instal·lacions que Roba Amiga té al nord del Baix Llobregat destaquen per les seves dimensions. Reb cada dia unes 40 tones de vestimenta. Arriba a través dels tres mil contenidors taronges que té repartits a prop de 600 municipis de tot Catalunya.