Visitem el centre polivalent de Càritas al barri del Singuerlín

4 de cada 10 beneficiaris d'aquests espais polivalents de Càritas viuen en habitacions de relloguer. Aquí disposen de serveis tan útils com la gestió de tràmits per internet. Als seus pisos sovint no tenen ni rentadora.. Per això aquí també poden dutxar els petits o rentar la roba. A l'espai de criança venen mares amb els seus nadons i tenen el suport de professionals i voluntàries.