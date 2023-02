Fahrenheit 451 en versió còmic

Us imagineu un món on els bombers no apaguin els incendis, sinó que els provoquin? És el que passa a Fahrenheit 451, el clàssic escrit per Ray Bardbury als anys cinquanta i que adapta ara al cómic Víctor Santos. El protagonista és Guy Montan, un bomber que es replanteja la realitat arran de coneixer una veïna que li fa obrir els ulls. El còmic presenta un futur distòpic amb una població narcotitzada per la televisió i que té els llibres prohibits.