Menys d'un mes per la loteria de Nadal

Ja ha començat l'esprint final per aconseguir números de la Grossa de Nadal. Les administracions de loteria han notat que enguany es fan més participacions i creixen els números compartits, probablement per la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies causada per la inflació.

Curiosament, la terminació amb el número 8, la guanyadora de la Grossa de l'any passat i que mai no havia estat entre les més venudes, és la que més demanda acumula aquest any.