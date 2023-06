La compra d'equips climatitzadors s'avança

La cada vegada més habitual presència d'onades de calor dispara la demanda d'aparells d'aire condicionat domèstics. El gremi d'instal·ladors assegura que els usuaris ja no s'esperen al juliol i l'agost perquè temen que s'esgotin. Segons els fabricants, la venda d'aparells es multiplica per dos cada any.