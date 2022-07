Els veïns de River Park, la urbanització amb una vintena de cases totalment cremades, s'han reunit amb l'ajuntament el Pont de Vilomara. Volen saber què han de fer a partir d'ara. Alguns veïns han parlat ja amb la seva asseguradora, però no tothom té una resposta tan positiva. L'ajuntament ha posat una persona que ajuda a fer gestions o, fins i tot, busca solucions per aquells que no tenen assegurança. Les assegurances de la llar cobreixen els incendis, tant si són provocats com si no. Una altra cosa és aquells que no en tenen. Però, més enllà de poder refer cases... queden, també, altres qüestions obertes pels veïns afectats com, per exemple, aclarir qui va provocar l'incendi. Només a la urbanització de River Park hi ha una vintena de cases totalment cremades.