Vallirana aixeca la restricció de consum d'aigua

A partir de dilluns ja no caldrà la cuba d'aigua potable, que els ha abastit durant dos mesos. L' Agència de Salut Pública considera que els nivells de sulfats ja no són nocius per la salut. Els veïns es mostren alleugerits, però alguns encara desconfien. Recomanen, però, que encara no es faci servir pels nadons ni persones vulnerables. L'Ajuntament assegura que treballa per fer possible la connexió amb la xarxa d'aigües Ter-Llobregat, i resoldre definitivament el problema.