Els tumors infantils estan relacionats amb el desenvolupament. Els dels adults amb l'envelliment i causes externes. I enmig els adolescents i joves d'entre 15 i 25 anys amb un diagnòstic i abordatge diferents. També, d'específics de la seva edat. Per això la creació d'aquesta consulta a l'hospital Vall d'Hebron. L'equip també compta amb un treballador social per fer acompanyament emocional.