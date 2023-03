L'UCi de la Vall d'Hebron, tres anys després

Es compleixen 3 anys de la declaració de l'estat d'alarma per la COVID. Durant la primera onada, hi van arribar a haver fins a 1.500 pacients ingressats alhora a l'UCI, el triple de la seva capacitat. L'hospital que més malalts ha atès a cures intensives ha estat Vall d'Hebron. Ara ja no en queda cap.

El cap del servei de medicina intensiva, Ricard Ferrer, ho recorda amb "satisfacció de la feina feta", tot i que reconeix que "sobretot el que necessitàvem que era una tranquil·litat de no haver d'estar contínuament adaptant-se a les circumstàncies" | INFORMA: ELENA SANTOS