Després de dos anys de limitacions, aquest pont de la segona Pasqua està sent atípic pel desig de sortir. Després de 2 anys de limitacions. Aquest cap de setmana llarg està sent atípic pel desig de sortir El sector hoteler català ho viu com si fos un 15 d’agost i així també ho celebren bars i restaurants. Aquest pont suposa pel turisme un bon preludi de cara a l’estiu.