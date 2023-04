Turisme de primavera amb temperatures d'estiu

Després d'una Setmana Santa de rècord, Barcelona segueix plena de visitants aquest llarg cap de setmana de l'1 de maig. Molts aprofiten el bon temps per passejar, veure espectacles i els grans monuments. També hi ha bones sensacions entre els hostalers de les comarques costaneres i d'interior. El turisme rural de la província de Lleida té una ocupació mitjana del 70%. Xifres similars a les que hi ha a Girona i Tarragona, on alguns indrets preveuen fregar el 90%.