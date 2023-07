Mor als 88 anys el futbolista Luis Suárez

Luis Suárez Miramontes va fitxar pel Barça procedent del Deportivo de la Corunya l'any 1954. Al club blaugrana hi va jugar set temporades, on va aixecar dues Lligues, dues Copes d'Espanya i dues Copes de Fires. El migcampista gallec va tocar sostre el 1960 quan es va convertir en el primer espanyol en aconseguir la Pilota d'Or. Un any després el van traspassar a l'Inter de Milà a canvi de 33 milions de pessetes (200.000€), el traspàs més car de la història del futbol fins a aquell moment.