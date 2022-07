Un any més s'han tirat a la piscina cares conegudes de la política, l'esport o la interpretació per donar suport a la lluita contra l'Esclerosi Múltiple. El Mulla't d'enguany és el de la tornada a la normalitat, i mig miler de piscines catalanes obre les portes a la iniciativa. Pretén recaptar fons per l'acompanyament de les persones que conviuen amb aquesta malaltia neurodegenerativa, ara mateix incurable. Unes 9 mil persones a Catalunya la pateixen. L'acte central d'aquesta edició número 29 del Mulla't se celebra al Club Natació Atlètic Barceloneta.