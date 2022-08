En un vídeo reivindiquen i defensen la pràctica del topless. Ara bé, entre les imatges destaca que no hi aparegui cap mugró de dona.

El vídeo, penjat a les xarxes socials, mostra el mugró d’un home al descobert i la següent seqüència és la del pit d’una dona tapat. L’objectiu és denunciar, diuen des del Departament, que se sexualitza el cos de la dona des de la infància i la censura dels pits femenins en determinats espais.

Entitats feministes demanen coherència, tot i que veuen amb bons ulls el vídeo. Reclamen que la llei concreti situacions de desigualtat, com que no es permeti el topless a piscines municipals. L’ajuntament de Ponts, a Lleida, acaba d’aixecar la prohibició.

Entre la gent, hi ha qui considera que el topless en públic pot molestar, altres que sempre ho han fet i que no els importa els pensin els altres, o qui reconeixen que no se senten còmodes, però que si tothom en fes a la platja sí que en farien.

Instagram, Facebook i Twitter censuren les imatges del mugró femení.