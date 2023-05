'En Tierra Extraña' al Teatre Tívoli

Arriba al Teatre Tívoli de Barcelona 'En tierra extraña', una ficció musical a ritme de copla amb Diana Navarro com a protagonista. L'obra succeeix el dia que esclata la Guerra Civil i simula una trobada ficticia entre Concha Piquer i Federico García Lorca. Amb només un piano i tres actors, aquesta ficció simula la trobada de l'artista amb Federico García Lorca, on ella l'avisa que el seu nom és "a la llista negra". El poeta no volía marxar d'Espanya, deia que ell no se sentiria a la seva patría "En tierra extraña".