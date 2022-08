L'oferta lúdica s'ha multiplicat els últims anys però hi ha clàssics que resisteixen. És el cas del parc d'atraccions del Tibidabo que periòdicament es va reinventant per adaptar-se als canvis de gustos de la clientela. Pensat per passar-hi un dia en família, els gestors del parc asseguren que van recuperant visitants i aviat confien assolir les xifres que tenien abans de l'esclat de la pandèmia.