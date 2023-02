Tiana viu de manera especial la final del Benidorm Fest

Victòria Riba, o Vicco com se la coneix artísticament, no és una nouvinguda al món de la música i els escenaris, i compta amb un bon bagatge. Va ser telonera d'Alejandro Sanz el 2015 amb només 20 anys, i ha compost cançons per artistes com Edurne o Chenoa. Ara ha enfocat tota l'energia a llaurar-se un camí cap a Eurovisió amb el tema 'Nochentera'.