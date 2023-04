Tenir boscos nets, clau per a evitar el risc d'incendi

Sobretot a la província de Lleida hi ha també alerta de risc d'incendi. El pla Alfa està activat en nivell 2 en 13 comarques catalanes. Tenir boscos nets és clau per a evitar el foc, però no és fàcil per als municipis de la comunitat del Segrià sec. Reclamen més agilitat i més recursos per a condicionar camins. El que té més massa forestal és Almatret.