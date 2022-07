Aquests dies es fa la pela del suro especialment en els boscos de la comarca de La Selva. Tot el suro que recullen, més de set mil tones, el tenen venut. La indústria ha redescobert les propietats d'aquest material natural que fins ara pràcticament només utilitzaven per fer taps per ampolles de vi. El suro es paga el doble que fa cinc anys...però el de segona categoria, que és de fet el 70 % de la producció catalana, es paga el triple. El de menys qualitat es tritura i es converteix en un bon aïllament. L'actual tendència a productes ecològics i sostenibles ha revalorat el suro. Si el preu continua a l'alça, les suredes que estan abandonades tornaran a ser rendibles. El principal problema ara és la plaga del corc. Les propietats del suro les coneixia la indústria tapera per les ampolles de vi, però ara les han descobert altres sectors.