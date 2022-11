L'Smart City Expo World Congress, que se celebra a Fira de Barcelona entre avui i dijous, presenta propostes tecnològiques que tenen com a objectiu fer més humà l'entorn urbà. Solucions tecnològiques com la de l'empresa de la Universitat de Barcelona, que ha presentat una aplicació mòbil que aporta dades orientatives per facilitar els desplaçaments de forma segura a les persones amb alguna discapacitat.