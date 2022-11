El buit legal de les 'mares de dia'

Catalunya no té regulada la figura de 'mare de dia'. La majoria són dones que ofereixen casa seva per tenir cura d'un grup reduït de nens mentre les famílies treballen. La demanda ha crescut després de la pandèmia i més d'una cinquantena estan associades.

Demanen que s'adopti una regulació semblant a la que ja està en marxa a comunitats com Navarra, Galícia o Madrid, que donaria més seguretat jurídica a totes les parts. Permetria, per exemple, regularitzar la seva situació fiscal i la relació amb les administracions ja que a hores d'ara la seva feina no està equiparada a la que fa el personal educatiu.