Què és la síndrome d'alienació parental?

Sílvia i Isabel van passar de denunciar els pares de les seves filles i fill per abusos sexuals a perdre'n la custòdia. Se les acusa de la síndrome d'alienació parental, és a dir de posar els seus fills contra els pares. Un estudi de la Universitat Complutense ha estudiat 47 expedients judicials com el de la Sílvia i la Isabel. En tots hi apareix la síndrome d'alienació parental de les mares i dels que hi arriben, un 68¿% acaben amb canvi de custòdia.