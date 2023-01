Preocupació al Raval pel consum de shabú

El shabú és una metanfetamina 15 vegades més potent que la cocaïna. Està provocant problemes al barri del Raval, de Barcelona, on resideix gairebé la meitat de la comunitat filipina a Catalunya. Molts consumeixen aquesta droga per poder aguantar llargues jornades laborals al sector de l'hosteleria. Els efectes al principici son d'eufòria,hiperactivitat i manca de son, per això l'anomenen la droga dels pobres perquè molts dels que tenen treballs precaris la fumen per poder aguantar més hores.