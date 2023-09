Com la sequera està canviant el paisatge natural i humà de Catalunya

Tagamanent és un municipi de 300 habitants, al Montseny, que s'ha quedat sense aigua a causa de la prolongada sequera. El Ciro hi va anar a viure fa 12 anys. Aleshores disposava de dues fonts naturals, però ara ja no en brolla ni gota d'aigua. S'ha vist obligat a fer la bugada al poble, utilitzant un lavabo químic, i per tenir aigua corrent ha de pagar-la a un pagès.

Per evitar haver de marxar caldria que es pogués connectar a la xarxa municipal de subministrament d'aigua, però no queda clar qui ha de pagar la canonada. Mentrestant, al bosc, el pi roig està morint d'estrès hídric i algunes espècies de la fauna autòctona han començat a emigrar.