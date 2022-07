No és sols temps, combustible i maquinària que els pagesos van posar per ajudar, també les pèrdues de collita que van tenir. És una zona primerenca, això sí, i la major part de les finques estaven segades. Sí que ha liquidat la majoria dels pagaments Agroseguro que ha inclòs com a superfície cremada la part de la collita segada per tallafocs dins el perímetre de l'incendi. Ha estimat danys en 550 hectàrees per valor de 350.000 euros.