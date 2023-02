Emergència cinegètica a Les Gavarres i Rocacorba

A les 87.000 hectàrees d'aquests dos massissos es calcula que hi ha uns 16 senglars per quilòmetre quadrat. Una densitat molt alta que provoca danys reiterats als conreus i accidents de trànsit. La Generalitat vol eliminiar uns 6.700 senglars aquesta temporada de caça prioritzant les femelles i els exemplars més joves. Si a finals de maig no s'ha assolit la xifra, l'administració actuarà de manera subsidiària.