Ryanair acumula desenes de retards en vols de diversos aeroports espanyols al llarg d'aquest dissabte a causa de la vaga de tripulants de cabina convocada per aquest cap de setmana. Segons els sindicats convocants, fins al migdia a Catalunya hi ha hagut un total de 18 vols que s'han enlairat o han aterrat més tards del previst, i la companyia ha cancel·lat quatre vols més.

Avisen que la situació empitjorarà a les pròximes hores a mesura que avanci el cap de setmana i es vagin acumulant les incidències. El motiu és que hi ha treballadors dels serveis mínims que no han rebut bé la notificació i per això han decidit fer vaga després no rebre cap missatge de Ryanair.