El sector turístic català confia en l'agost

Pocs dies abans d'acabar-se el juliol, el sector turístic fa un balanç moderadament positiu i confia en l'agost per arrodonir les xifres que, de moment, no són com les de 2022. Al sector admeten que l'any passat va ser un any excepcional, i que serà difícil igualar-lo. La pujada del cost de la vida i la baixada de clients internacionals, com ara francesos o russos són algunes de les causes de la davallada.