Els codis secrets del bon boletaire

Per ser un bon boletaire no només cal disposar d'un bon equipament i anar preparat al bosc. També és importantíssim la discreció i el secretisme, que és el que ens permetrà trobar bolets allà on ningú més hi ha estat abans. La situació voreja en alguns casos talment la paraonoia, que algunes colles fins i tot inventen codis secrets per comunicar-se al bosc i evitar que els intrusos s'aprofitin dels seus coneixements.

Només hi ha una excepció: la família i els amics més propers. A aquests sí que se'ls transmeten els amagatalls i la informació sempre amb uns certs límits perquè en el fons el bon boletaire sempre amaga un cert sentit de la competitivtat. És normals que es comparen cistells per veure qui és el millor, però això no treu que la jornada s'acabi compartint plegats un bon àpat.