Compaginar turisme amb sostenibilitat

A localitats com Rupit, a Osona, el turisme multiplica per 10 la xifra de residents. Una gran afluència que està regulada i que ha fet que el municipi sigui candidat a ser un dels millors pobles turístics sostenibles del món. El secret està en una bona gestió del flux de visitants. En aquest sentit, s'han pres mesures com una moratòria en la concessió de llicències per habitatge amb us turístic, o impulsar visites guiades per a determinats col·lectius, com ara els cecs.